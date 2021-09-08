В квартире в Орджоникидзевском районе Перми обнаружили труп

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми минувшим вечером житель одной из квартир Орджоникидзевского района в Левшино долгое время не выходил на связь и не реагировал на стуки и звонки в дверь. Как сообщает источник, горожанка обратилась к спасателям и в полицию, чтобы открыть дверь квартиры.

Спасатели с помощью инструментов проникли в квартиру. К несчастью, в ней был обнаружен труп 64-летнего мужчины. Причины происшествия выясняются.

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