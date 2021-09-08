На Парковом 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в микрорайоне Парковый 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Как рассказал источник «КП-Пермь», ДТП произошло 7 сентября в 16:30 в районе дома №2 по ул. 2-я Рыночная.

В результате наезда пострадал пешеход, мальчик 2011 года рождения. После осмотра бригадой СМП, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

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