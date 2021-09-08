«Парма» проиграла последний контрольный матч перед «Лигой чемпионов»

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» провел пятый контрольный матч перед началом выступления в баскетбольной Лиге чемпионов. Подопечные Казиса Максвитиса со счетом 68:78 уступили казанскому УНИКСу.

Напомним, пермяки стартуют в квалификации Лиги чемпионов 13 сентября. Соперник – израильский «Хапоэль Эйлат».

Ранее «Парма» провела четыре товарищеских встречи. Сначала обыграла ижевский «Купол-Родники» (104:71). Затем уступила «Зениту» (74:98) и ЦСКА (54:98). А после победила «Нижний Новгород» (76:57).