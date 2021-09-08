Медработники Прикамья получат разовые выплаты до двух миллионов рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевые власти введут стимулирующие выплаты для медработников, которые устраиваются на работу в отдельных территориях Пермского края. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, одной из главных проблем здравоохранения в крае является дефицит кадров.

Так, не хватает более 900 врачей и около 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров. В 17 территориях Прикамья дефицит особенно острый. Поэтому с 2022 года появятся дополнительные разовые выплаты для врачей и фельдшеров, которые вновь прибыли для работы в территории.

Медики, приехавшие в населенные пункты, в которых проживают до 50 тыс. человек, получат до 2 млн руб. В более крупные населенные пункты - до 1 млн руб.

Предусмотрены и ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер, трудоустраивающихся в медучреждения Перми.