В Прикамье за сутки COVID-19 выявили в 29 муниципалитетах

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 7 сентября COVID-19 выявили в 29 муниципалитетах региона.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, большинство жителей с COVID-19 обнаружили в Перми – 167. На втором месте идет Краснокамский городской округ. В нем обнаружено 62 человека с инфекцией. На третьем месте следуют Березники. Там зафиксировали 33-х заболевших.

В Верещагино COVID-19 подтвердился у 24 жителей. В Добрянке – у 23. В Карагайском муниципальном округе – у 16. По 14 человек заболели в Красновишерске и Нытве. В Лысьве инфекция диагностирована у 12 жителей края, в Соликамском городском округе – у 11. По 10 случаев COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе.

Всего в Пермском крае за время пандемии выявлено 91016 жителей с COVID-19.