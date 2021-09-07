Средняя зарплата учителей в Пермском крае выросла на 10 тысяч рублей

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росстат опубликовал данные о средней заработной плате учителей общеобразовательных учреждений Пермского края. По данным статистического ведомства, средняя зарплата учителей в период с января по июнь 2021 года составила 49 382 рубля. Это на десять тысяч больше аналогичного периода 2020 года, когда в среднем педагоги получали 39 352 рубля.

Больше всего учителя получают в Пермском муниципальном районе - 59 339 рублей. На втором месте Пермь, где учителя зарабатывают 55 775 рублей, дальше идут Кочевский муниципальный округ с окладом педагогов в 54 705 рублей, Кизел с зарплатой в 53 588 рублей и Гайнский муниципальный округ, где зарплата составляет 53 152 рубля. Меньше всех получают учителя в Гремячинске - 32 967 рублей.