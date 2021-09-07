В Перми на автомойке зарезали мужчину

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В ночь на 3 сентября в бытовке на автомойке в Дзержинском районе Перми между двумя работниками произошла ссора. Один из мужчин схватил нож и вонзил его в грудь своему коллеге. После преступник попытался скрыться, вышел на улицу, но тут же попался на глаза сотрудникам Росгвардии, которые проезжали мимо.

Силовики увидели кровь на руках и одежде мужчины и задержали его. Когда его доставили в отдел, выяснилось, что ранее он был судим за совершение различных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, а из 47 лет жизни 29 провел в тюрьме. Он сознался в преступлении и сказал, что на работу устроился недавно и проходил стажировку, а ссора произошла во время распития спиртного. Потерпевший от полученного ранения, к сожалению, скончался в больнице. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "убийство".