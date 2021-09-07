Пермячка полгода издевалась над собственным 13-летним сыном

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В Перми осудили 36-летнюю жительницу Свердловского района за издевательства над собственным сыном. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, горе-мать полгода избивала своего 13-летнего сына, унижала и оскорбляла его. Помимо этого, не заботилась о здоровье ребенка и содержала в условиях антисанитарии, не покупала одежду и тратила все деньги с получаемых пособий на личные нужды.

Притом у ребенка не было личного места для сна и учебы. Издевательства над сыном продолжались с апреля по сентябрь 2019 года.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Исполнение наказания будет отсрочено, так как ребенку еще не исполнилось 14 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил. В настоящее время потерпевший мальчик изъят из семьи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.