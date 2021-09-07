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Общество7 сентября 2021 15:45

Пермякам запретили подкармливать бродячих животных

Такое решение приняли депутаты гордумы
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Майя Гусейнова

Жителям Перми запретили подкармливать бездомных животных на улицах города. Такое решение приняли депутаты пермской гордумы и внесли поправки в Правила благоустройства города Перми.

Так, на территории общего пользования в Перми теперь запрещено подкармливать бездомных животных. А также устанавливать для них будки и лежанки, и создавать условия для обитания и размножения, препятствовать их отлову.

Отметим, что ранее в Правилах благоустройства сообщалось, что нельзя загрязнять территорию экскрементами домашних животных и выгуливать их без поводка.