Пермякам запретили подкармливать бродячих животных

. Фото: Майя Гусейнова

Жителям Перми запретили подкармливать бездомных животных на улицах города. Такое решение приняли депутаты пермской гордумы и внесли поправки в Правила благоустройства города Перми.

Так, на территории общего пользования в Перми теперь запрещено подкармливать бездомных животных. А также устанавливать для них будки и лежанки, и создавать условия для обитания и размножения, препятствовать их отлову.

Отметим, что ранее в Правилах благоустройства сообщалось, что нельзя загрязнять территорию экскрементами домашних животных и выгуливать их без поводка.