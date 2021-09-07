«Т Плюс» начинает отопительный сезон в Перми

Фото: АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Отопительный сезон в Перми стартует с 7 сентября. Постановление № 686 подписал глава города Алексей Демкин. С этой даты начинается поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы, затем – жилого фонда. В Перми «Т Плюс» постепенно обеспечит теплоснабжением 149 детских садов, 107 школ, 110 больниц, 36 поликлиник, 123 вуза и колледжа, и 20 домов культуры.

Сейчас тепловая инспекция Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» начинает принимать заявки от бюджетных учреждений на подачу теплоносителя. Дополнительно проверяется заполнение внутренних систем в социально-культурных объектах. Процесс контролируется администрацией города.

«Энергетики готовы начать подавать отопление в соцобъекты, соблюдая технологическую процедуру подключения. Важно помнить, что запуск тепла – постепенный процесс, и подключаться будут «тепловые ветки» в разных районах Перми. Многое зависит от того, как к зиме подготовлены внутренние системы объектов», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Сергей Гужев.

Отопительному сезону 2021-2022 годов предшествовала масштабная подготовка. Специалисты Пермских тепловых сетей в ходе гидравлических испытаний проверили 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, подготовили к работе 17 малых котельных и 10 насосных станций, проведена перекладка порядка 50 км теплосетей во всех районах города.

Новые трубы проложены на улицах Пионерская, Полины Осипенко, Седова, Лодыгина, Чайковского, Оборонщиков, Формовщиков, Маршала Рыбалко, Полтавская, Сокольская, Сивашская и других. Все проведенные мероприятия обеспечат стабильную подачу отопления и горячей воды для жителей Перми в период осенне-зимнего максимума нагрузок 2021-2022 годов.