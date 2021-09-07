Дмитрий Махонин: Подрядчика на строительство третьего моста через Каму будем выбирать в 2023 году

Дмитрий Махонин. Фото: архив "КП"

- Иск градозащитников против расположения третьего моста не имеет никакого значения и никакой перспективы. Это просто политическая истерика, - рассказал губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами пермких СМИ. - Иск не мотивирован. Все процедуры при выборе варианта расположения моста были соблюдены. Мост, который пройдет через улицы Крисанова, Карпинского и улицу Строителей разрешит проблему с пробками. К тому же мы сможем развивать Камскую долину.

По мнению губернатора, общей беда всех крупных российских городов, расположенных на двух берегах реки, в том, что на одном берегу город развивается, а на втором- "просто в коме".

- Мы это можем преодолеть тем, что благодаря третьему мосту у нас появятся все инфраструктурные возможности развивать Камскую долину, - отметил губернатор. - . Есть, понятно, жители Мотовилихи, которые хотят, чтобы мост прошел у них. Но давайте еще подумаем, что будет с Коммунальным мостом лет через тридцать. Без нового моста невозможно будет начать его капитальный ремонт .

Третий мост включен в региональную адресную инвестиционную программу. Сейчас объявлены торги на проектирование моста. Оно займет больше года.

- Подрядчика будем выбирать в 2023 году, а дата начала строительства моста будет зависеть от того, когда расходы на это заложат в федеральный бюджет, - сказал Дмитрий Махонин.