В Кировском районе Перми открылись городские ярмарки

Фото: администрация Перми

В Кировском районе Перми на улицах Ласьвинской, 18 и Маршала Рыбалко, 106 открылись сельскохозяйственной ярмарки. Фермеры Перми и Пермского края представят широкий ассортимент продукции собственного производства: картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свекла, чеснок), зелень (укроп, петрушка), мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное домашнее яйцо и многое другое.

Жители и гости города смогут продегустировать и приобрести качественные овощи и продукты питания по сниженным ценам. Так, килограмм капусты и огурцов стоит 30 рублей, помидоры - 40-60 рублей, свежий картофель обойдется в 26-28 рублей за килограмм, свекла – 35 рублей, репчатый лук и моркови - до 30 рублей за килограмм.

Фермерам, чтобы принять участие в ярмарке, необходимо подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Документация на продукцию проверяется.

- Места для фермеров предоставляются бесплатно. Организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Ярмарки проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В течение года городские власти организуют 204 ярмарочных мероприятия. Естественно, наибольшую активность они приобретают в августе и сентябре. В городе определено 11 площадок для проведения ярмарок. Это всегда событие для жителей района, мы отмечаем высокий спрос на продукцию местных производителей, – отметил Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми.

Ярмарки будут работать с 11:00 до 19:00. Также посетители смогут получить 5% скидку на продукцию местных производителей. Специальный купон можно получить на самой ярмарке, а также распечатать заранее и предъявить продавцу.