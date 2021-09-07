В Пермский край придут ночные заморозки

В Пермском крае ночью может быть до -2 градусов. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае погода в ближайшие дни будут серой и холодной. По ночам возможны заморозки. По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

8 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, днем местами умеренный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6º, в отдельных районах заморозки до –2º, днем 7–12º.

9 сентября станет теплее на пару градусов. Без дождя не обойдется. Ветер западный, юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8º, днем 9–14º.