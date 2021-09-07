Клиенты ВТБ Онлайн смогут контролировать свои пенсионные счета

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В приложении теперь доступен раздел, в котором можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

«Оперативный доступ к состоянию пенсионных счетов позволит клиентам ВТБ консолидировать информацию, которая касается их финансового статуса, планировать будущее и эффективнее распределять доходы. Такой функционал будет надежным помощником для клиентов, которым важны безопасность и удобное финансовое планирование», - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Потребности и комфорт клиентов являются для нас приоритетными. Мы рады, что можем сегодня предоставить им возможность контролировать свои пенсионные счета, открытые в периметре Группы ВТБ, в режиме «одного окна». В ближайшее время наши клиенты смогут также пополнять свои пенсионные счета через ВТБ Онлайн», - сказала гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)