В Перми открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса

В пунктах вакцинации на Набережной, в ТРК «Семья», в ТРК «Планета» также будет проводиться вакцинация против гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми открываются дополнительные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции. Они будут располагаться в разных районах города. Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Она предназначена для людей старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, при себе нужны - паспорт и СНИЛС.

В пунктах вакцинации на Набережной, в ТРК «Семья», в ТРК «Планета» также будет проводиться вакцинация против гриппа.

Адреса пунктов вакцинации:

Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком).

8 сентября с 10.00 до 18.00.

Набережная (комната матери и ребенка)

8 сентября с 12.00 до 18.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)

9 и 10 сентября с 14.00 до 20.00;

11 сентября с 12.00 до 16.00;

ТРК «Планета», г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж, вход с улицы рядом со входом №1)

9 и 10 сентября с 16.00 до 20.00;

11 и 12 сентября с 12.00 до 18.00;

15, 16, 17 сентября с 16.00 до 20.00;

18 и 19 сентября с 12.00 до 18.00.