В Перми открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса

В пунктах вакцинации на Набережной, в ТРК «Семья», в ТРК «Планета» также будет проводиться вакцинация против гриппа.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Перми открываются дополнительные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции. Они будут располагаться в разных районах города. Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Она предназначена для людей старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, при себе нужны - паспорт и СНИЛС.
В пунктах вакцинации на Набережной, в ТРК «Семья», в ТРК «Планета» также будет проводиться вакцинация против гриппа.
Адреса пунктов вакцинации:
Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком).
8 сентября с 10.00 до 18.00.
Набережная (комната матери и ребенка)
8 сентября с 12.00 до 18.00.
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)
9 и 10 сентября с 14.00 до 20.00;
11 сентября с 12.00 до 16.00;
ТРК «Планета», г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж, вход с улицы рядом со входом №1)
9 и 10 сентября с 16.00 до 20.00;
11 и 12 сентября с 12.00 до 18.00;
15, 16, 17 сентября с 16.00 до 20.00;
18 и 19 сентября с 12.00 до 18.00.