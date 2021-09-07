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Общество7 сентября 2021 12:37

Благоустройство Слудской горки в Перми временно приостановили

Экологи будут обследовать деревья и кусты, которые растут на склоне
Анна Маркова
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Слудскую горку благоустроят к 300-летию Перми.

Слудскую горку благоустроят к 300-летию Перми.

Фото: Василий Вахрин

В Перми на две недели будут приостановлены работы по благоустройству Слудской горки. Об этом сообщили в администрации города.

Поводом послужили обращения горожан в управление по экологии и природопользованию Перми. Жители обеспокоены ремонтными работами, поэтому специалисты приступят к оценке состояние деревьев и поросли, которые растут на склоне Слудской горки. На это время ремонтные работы будут остановлены.

- По результатам оценки проектные решения могут быть скорректированы, - сообщили в администрации Перми.

Напомним, что реконструкция участка вдоль улицы Петропавловской ведется в рамках подготовки к 300-летию Перми. Вместо дикорастущей поросли на склоне планируют установить детские и спортивные площадки, места для настольных игр.