Губернатор рассказал, почему расторгли договор с подрядчиком строительства аэропорта в Перми

Власти региона надеются, что в 2022 году ремонт аэропорта будет закончен. Фото: Василий Вахрин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с журналистами рассказал, почему было принято решение расторгнут договор с подрядчиком строительства аэропорта в Перми.

- Была сделана ошибка при проектировании с точки зрения изъятого грунта, - сказал Махонин. - Могло быть вспучивание грунта на рулежных дорожках. Надеемся в 2022 году ремонт будет закончен. Не за горами проектирование второй очереди аэропорта.

Теперь арендатор аэропорта на свои деньги займется перепроектированием.