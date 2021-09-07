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Общество7 сентября 2021 11:01

Губернатор рассказал, почему расторгли договор с подрядчиком строительства аэропорта в Перми

Арендатор аэропорта на свои деньги займется перепроектированием
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Власти региона надеются, что в 2022 году ремонт аэропорта будет закончен.

Власти региона надеются, что в 2022 году ремонт аэропорта будет закончен.

Фото: Василий Вахрин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с журналистами рассказал, почему было принято решение расторгнут договор с подрядчиком строительства аэропорта в Перми.

- Была сделана ошибка при проектировании с точки зрения изъятого грунта, - сказал Махонин. - Могло быть вспучивание грунта на рулежных дорожках. Надеемся в 2022 году ремонт будет закончен. Не за горами проектирование второй очереди аэропорта.

Теперь арендатор аэропорта на свои деньги займется перепроектированием.