Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

По случаю профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности - работникам АО «Транснефть - Прикамье» вручены государственные, ведомственные и корпоративные награды.

За вклад в развитие нефтяной промышленности республики и многолетний плодотворный труд отличившиеся сотрудники предприятия удостоены одной из наиболее значимых наград нефтяной отрасли региона - звания «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан». Почетные награды были вручены руководством республики на торжественных мероприятиях, прошедших накануне профессионального праздника.

Лучшим работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации - награды были присвоены за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов отмечены. Трое работников предприятия удостоились звания «Почетный работник ТЭК» и «Почетный нефтяник» АО «Транснефть – Прикамье».

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

За многолетний и добросовестный труд в системе магистральных трубопроводов Почетными грамотами и Благодарностью ПАО «Транснефть» отмечены более двадцати человек. Свыше 150 сотрудников, достигших успехов в работе и внесших большой вклад в развитие трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, награждены Почетными грамотами и Благодарностью АО «Транснефть – Прикамье».

Благодарность Президента и Кабинета Министров Республики Татарстан в торжественной обстановке были вручены четырем работникам, более 10 человек отмечены Благодарностью Министерства промышленности и торговли Республик Татарстан и Удмуртия. Благодарственными письмами губернатора Пермского края поощрены три сотрудника АО «Транснефть – Прикамье».

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

Фотопортреты 60-ти сотрудников размещены на Доске Почета АО «Транснефть – Прикамье» и в пяти филиалах предприятия. 30 работникам присвоено Почетное звание «Ветеран труда». Всего в 2021 году были отмечены более 300 работников АО «Транснефть – Прикамье».

АО «Транснефть – Прикамье» является связующим звеном между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов в различных регионах страны. Производственные объекты предприятия располагаются в одиннадцати субъектах Российской Федерации: Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Башкортостане, Марий Эл, Кировской, Свердловской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях и Пермском крае. В составе акционерного общества: пять районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани, Лениногорске, Альметьевске, Ижевске, Перми и магистральные трубопроводы общей протяженностью около 7 тысяч км.