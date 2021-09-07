Многофункциональные и безопасные: в Пермском крае за прошлую неделю открылись 9 новых спортплощадок

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал важность строительства спортивных площадок в территориях региона. Фото:permkrai.ru

В Пермском крае в рамках региональной программы полным ходом идет строительство спортивных объектов. Только за прошлую неделю в 6 территориях Прикамья открылись 9 спортплощадок.

Новые площадки появились в поселке Сокол, деревнях Байболовка и Жебреи, в селах Рождественское, Печмень, Красный Ясыл и Сива, в Лысьве и Кунгуре. Также четыре новых спортплощадки открылись в Пермском районе.

Новые спортивные объекты универсальные и представляют собой мини-стадионы, на них можно играть в баскетбол, футбол и волейбол. На каждой площадке уложено безопасное антиударное прорезиненное покрытие, а по периметру установлено освещение, благодаря чему заниматься спортом можно даже когда стемнеет.

Площадки построены вблизи общеобразовательных и спортивных школ, на них будут проводить уроки физкультуры и спортивные тренировки. А во внеурочное время на них могут заниматься все местные жители.

В этом году власти планируют обустроить 41 открытую универсальную спортплошадку в 28 территориях Прикамья. На 14 спортобъектах уже занимаются. Кроме того, до конца года отремонтируют 71 спортзал. В 33 школах это уже сделали - уложили безопасное покрытие, покрасили стены, привели в порядок раздевалки, душевые, санузлы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал важность строительства спортивных площадок в территориях региона.

«Спорт должен быть доступным для жителей не только за счет крупных объектов, но и благодаря таким многофункциональным площадкам в селах и деревнях», – заявил Дмитрий Махонин.