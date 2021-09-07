В Пермском крае началась эпидемия ОРВИ

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. По данным специалистов ведомства, с 30 августа по 5 сентября, распираторными инфекциями в регионе заболели 17 200 тысяч человек. Это 6,6% выше, чем за предыдущую неделю.

- Превышение эпидемического порога отмечается среди взрослых, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Незначительное превышение эпидпорога есть среди детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция). Вирусы гриппа не обнаружены.