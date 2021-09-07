Начала работать горячая линия по организации питания в школах Пермского края

В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы родителей о питании в школах. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы родителей о питании в школах. "Горячая телефонная линия" уже организована.

Звонить можно до 17 сентября включительно, специалисты будут отвечать на звонки в рабочие дни с 9.30 до 17.30.

Номера телефонов для консультаций:

8 (342) 239-31-29 – Центральный аппарат в Перми (отдел надзора по гигиене детей и подростков);

8 (34260) 4-52-31 – Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре;

8 (342) 229-75-70 – Центральный территориальный отдел в Перми;

8 (342) 284-11-26 – Западный территориальный отдел в Перми;

8 (34256) 5-47-61 – Восточный территориальный отдел в Чусовом;

8 (34241) 4-14-70 – Южный территориальный отдел в Чайковском;

8 (34253) 4-23-03 – Северный территориальный отдел в Соликамске.