В Пермь с двумя спектаклями приедет Театр Наций

В ближайшие выходные 11 и 12 сентября в Пермь приедет московский Театр Наций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные 11 и 12 сентября в Пермь приедет московский Театр Наций, художественным руководителем которого является народный артист России Евгений Миронов.

На большой сцене пермского Театра-Театра покажут «Метод Грёнхольма» и «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра».

11 сентября в 18.00 зрителей ждут на спектакль «Метод Грёнхольма» (18+). Пьеса об офисе и о том, как человек становится частью его механизма. Четыре персонажа, каждый из которых хочет попасть на престижную вакансию в крупной компании, проходят тяжелые испытания. Остаться должен только один. В спектакле задействованы заслуженные артисты России Сергей Чонишвили и Игорь Гордин, Анна Зайцева и Максим Линников.

А 12 сентября в 18.00 Театр Наций покажет «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра» (12+). Актеры исполнят хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады.