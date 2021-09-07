Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Досуг7 сентября 2021 6:34

В Пермь с двумя спектаклями приедет Театр Наций

В постановках примут участие Сергей Чонишвили и Игорь Гордин
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ближайшие выходные 11 и 12 сентября в Пермь приедет московский Театр Наций.

В ближайшие выходные 11 и 12 сентября в Пермь приедет московский Театр Наций.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные 11 и 12 сентября в Пермь приедет московский Театр Наций, художественным руководителем которого является народный артист России Евгений Миронов.

На большой сцене пермского Театра-Театра покажут «Метод Грёнхольма» и «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра».

11 сентября в 18.00 зрителей ждут на спектакль «Метод Грёнхольма» (18+). Пьеса об офисе и о том, как человек становится частью его механизма. Четыре персонажа, каждый из которых хочет попасть на престижную вакансию в крупной компании, проходят тяжелые испытания. Остаться должен только один. В спектакле задействованы заслуженные артисты России Сергей Чонишвили и Игорь Гордин, Анна Зайцева и Максим Линников.

А 12 сентября в 18.00 Театр Наций покажет «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра» (12+). Актеры исполнят хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады.