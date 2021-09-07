Два десятка домов в Перми останутся без холодной воды на этой неделе

Коммунальные службы проведут ремонт на водопроводной сети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе жителей нескольких десятков домов ждет отключение холодной воды. В компании «Новогор-Прикамье» запланировали ремонт водопроводной сети.

8 сентября с 9.00 до 19.30 воду отключат по адресам:

Автозаводская, 3А, Гальперина, 1, 2, 29, Магистральная, 1А, 1Б,

С 9:00 до 21:00 без воды: Голева, 10А, 13, 13А, 15, 17, 5А, 5Б, 9А, Космонавтов, 72, 74, 76, Крисанова, 73, 73А, 75, 77

9 сентября с 9.30 на сутки без воды: Героев Хасана, 81А, 81В, Ижевская, 12, 13, 14, 16, 2, 3, Невинская, 9, Ординская, 10А, Полазненская, 7.

11 сентября с 9.00 до 18.00 без воды дома по адресам: Евгения Пузырева, 23, Мозырьская, 26, Оршанская, 17.