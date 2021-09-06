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Спорт6 сентября 2021 20:41

«Молот» одержал волевую победу в домашнем матче с «Ростовом»

Пермские спортсмены пощекотали нервы болельщикам
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Владимир Горшков/ХК-МОЛОТ

Фото: Владимир Горшков/ХК-МОЛОТ

Сегодня в Перми прошел хоккейный поединок между «Молотом» и «Ростовом». Пермские хоккеисты ударно начали встречу и по итогам первых 20 минут игры обеспечили себе комфортное преимущество в три шайбы, при этом сохранив ворота «сухими». Но во втором периоде игра перевернулась с ног на голову. Владея солидным превосходством, наши хоккеисты расслабились, пропустили три шайбы, забив при этом одну. И на перерыв спортсмены ушли со счетом 4:3.

В заключительном периоде «молотобойцы» собрались и удержали минимальное преимущество до конца матча. Результат встречи - 4:3 в пользу «Молота». Следующий матч пермские хоккеисты проведут 8 сентября против воронежского «Бурана».