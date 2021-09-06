В дни выборов в школах Пермского края отменят уроки

Это касается только тех учебных заведений, где разместят избирательные участки. Фото: министерство образования Пермского края.

На время проведения выборов в городскую думу Перми, Законодательное собрание Пермского края и Госдуму России, которые пройдут с 17 по 19 сентября, в школах Пермского края отменят уроки.

Как сообщили в Министерстве образования Пермского края, для учеников школ, где разместят избирательные участки, пройдут внеурочные образовательные мероприятия.

- Например, спортивной, туристической, культурной, общеразвивающей и других направленностей. Образовательные события пройдут вне стен школы: музеи, выставки, экскурсии, День здоровья и другие мероприятия, - сообщили в пресс-службе Минобра.