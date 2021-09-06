Пермякам показали логотип к 300-летию города

На языке дизайнеров концепция логотипа называется «контейнер». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 8 сентября, на заседании организационного комитета по подготовке к 300-летию Перми представили концепцию праздничного логотипа к юбилею города.

Гавриил Гордеев, который выступает координатором проекта, объяснил, что поступившие от жителей края варианты логотипов были разделены на несколько концепций. Из представленных вариантов экспертный совет проголосовал за концепцию, которая на языке дизайнеров называется «контейнер».

Фото: permkrai.ru

- Выбранная концепция символизирует портал – через логотип мы смотрим на город: события прошлого, эмоции жителей в настоящем, проекты будущего. В центре такой концепции стоит начертание цифр. В поиске правильной формы было проанализировано более сотни шрифтов и начертаний «300». В варианте, на котором мы остановились, каждая сфера – прошлое, настоящее и будущее – равновелика. Но настоящее и будущее стоят на одном уровне, призывая быть в настоящем и устремленно развивать будущее, а прошлое занимает позицию ниже и становится основой для цифры «3». Таким образом, тройку образует сфера и острые очертания буквы «П», которые отсылают к логотипу Перми, разработанному в 2009 году. Главный цвет – красный, цвет герба. Цвет силы, энергии, праздника», – сказал Гордеев.

После презентации губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил написать техзадание на разработку брендбука, чтобы в ноябре этого года утвердить концепцию и уже в начале 2022 года приступить к созданию фирменной сувенирной продукции.