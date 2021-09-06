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Происшествия6 сентября 2021 17:12

В Пермском крае ищут пропавшего рыбака

Мужчина уехал на реку Чусовая и исчез
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Волонтерам нужны помощь добровольцев

Волонтерам нужны помощь добровольцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волонтерам отряда «Регион 59» нужна помощь добровольцев в поисках пропавшего в Пермском крае рыбака. В субботу, 4 сентября, 61-летний Владимир Цыбин уехал на велосипеде «Урал» на рыбалку на реку Чусовая в поселке Лямино и исчез.

Предположительно, мужчина мог утонуть, сейчас волонтерам нужны люди с лодками, «кошками» и эхолотами со структурным сканером. Всех, кто хочет помочь волонтерам, просят звонить координатору отряда Людмиле по телефону: 8-919-708-96-06

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