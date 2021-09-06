В Пермском крае ищут пропавшего рыбака

Волонтерам нужны помощь добровольцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волонтерам отряда «Регион 59» нужна помощь добровольцев в поисках пропавшего в Пермском крае рыбака. В субботу, 4 сентября, 61-летний Владимир Цыбин уехал на велосипеде «Урал» на рыбалку на реку Чусовая в поселке Лямино и исчез.

Предположительно, мужчина мог утонуть, сейчас волонтерам нужны люди с лодками, «кошками» и эхолотами со структурным сканером. Всех, кто хочет помочь волонтерам, просят звонить координатору отряда Людмиле по телефону: 8-919-708-96-06

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми ищут 56-летнего мужчину, пропавшего неделю назад

Он ушел из дома поздним вечером и не вернулся (Подробнее...)