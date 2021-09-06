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Происшествия6 сентября 2021 15:44

В Перми неадекватный мужчина грозил все взорвать, если не дозвонится до дочери

Происшествие случилось в микрорайоне Кислотные дачи
Анна Маркова
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Злоумышленника задержали полицейские и увели в отдел.

Злоумышленника задержали полицейские и увели в отдел.

Фото: Василий Вахрин

В Перми 5 сентября неадекватный мужчина переполошил дом на улице Уссурийская, 13, что в микрорайоне Кислотные дачи. По информации источника, происшествие случилось днем, примерно в 16 часов. Мужчина звонил на телефоны экстренных служб и заявил, что не может дозвониться до дочери второй день.

Он требовал прибытия всех служб, угрожая все взорвать. Сотрудники спецслужбы приехали по адресу, но злоумышленник не спешил открывать дверь. Через некоторое время он все же пустил полицейских. Угрозы для жителей дома обнаружено не было, мужчину задержали.