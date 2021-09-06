Жителям Садового и Городских горок в Перми рассказали, когда дадут горячую воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жильцы многоэтажек в двух пермских микрорайонах - Садовом и Городских горках - до сих пор сидят без горячей воды. В управляющих компаниях объяснили жителям, что отключение горячего водоснабжения продлено в связи с ремонтом тепловых сетей до вечера 6 сентября, о чем компания ПСК известила телефонограммой.

Получается, что два больших микрорайона в Перми оказались не готовы к холодам.

Из-за чего же все-таки они остались без горячей воды?

В Пермской сетевой компании сообщили, что работы по устранению неполадок в последние дни проводились на ключевой тепловой магистрали, которая проходит по улице Самаркандской и питает теплом Садовый и Городские горки. В компании проинформировали, что увеличили число ремонтных бригад и начали нормализовывать режим подачи теплоносителя по этой теплотрассе.