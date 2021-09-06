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Общество6 сентября 2021 14:00

В Перми легковушка наехала на открытый люк и отлетела в дерево

ДТП произошло на улице Куйбышева
Анна Маркова
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ДТП произошло на улице Куйбышева.

ДТП произошло на улице Куйбышева.

Фото: Василий Вахрин

В Перми поздно вечером 5 августа на улице Куйбышева произошло ДТП. По предварительно информации ГУ МВД по городу Перми, водитель автомобиля «Шевроле» ехал со стороны улицы Лодыгина в сторону Хлебозаводской. В районе дома №143 по улице Куйбышева водитель легкового автомобиля наехал на открытый люк смотрового колодца. Водитель потерял управление, и машина врезалась в дерево.

- В результате ДТП пострадал водитель, мужчина 1983 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение, по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.