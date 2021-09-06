. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в августе родилось 1085 детей, что на 7,4% больше, чем в августе 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Среди новорожденных: 541 мальчик и 544 девочки. Из них шесть пар – двойняшки. Две двойни зарегистрировали в Мотовилихе. А в Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах – по одной.

Помимо этого, в августе брак заключило 1 118 пар. За август 2021 года составлен 71 запись акта о перемене имени, тогда как в августе 2020 года – 81.