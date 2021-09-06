Остановки в Перми предложили оборудовать теплыми павильонами

В 2022-2023 годы в Перми планируется обустроить 324 остановочных павильона. Фото: Василий Вахрин

Депутаты пермской городской думы задумались о возможности установить теплые павильоны на городских остановочных пунктах. Это предложение было озвучено во время обсуждения муниципальной программы организации перевозок на 2022-2026 годы.

Кроме того, что горожане не будут мерзнуть в ожидании транспорта, городу может получить прибыть от за счет сдачи павильонов в аренду.

На предложение депутатов ответил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Он сообщил, что вопрос уже прорабатывался с частными инвесторами, но пока полного плана по его реализации нет. Существуют нюансы, например, в виде ограничений по размещению нестационарных торговых объектов.

Кстати, в 2022-2023 годы в Перми планируется обустроить 324 остановочных павильона.