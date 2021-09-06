В Перми снесут два здания возле Центрального рынка

Здания расположены напротив торгового комплекса. Фото: Василий Вахрин

Горадминистрация Перми ищет подрядчика для сноса двух зданий, расположенных в центре города на улице Пушкина, 89 и 89а. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Максимальная стоимость контракта - 1,9 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются на протяжении следующей декады – до 16 сентября.

Здания, которые нужно снести – это нежилые помещения, расположенные напротив ЦКР у перекрестка с улицей Попова.

Подрядчику необходимо демонтировать объекты и полностью очистить площадки от строительного мусора, а также выровнять грунт.