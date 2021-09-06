В Прикамье за сутки выявлено еще 462 новых случая заражения COVID-19

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 6 сентября суточный прирост заболевших COVID-19 составил 462 человека. 54 человека госпитализированы в больницы. 408 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 462 новых инфицированных 178 пациентов мужского пола, 284 – женского. Также среди заболевших 65 детей.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 90 556.

Выздоровело 211 человек.

23 человека с инфекцией за сутки скончалось. Общее число умерших от COVID-19 в регионе за время пандемии достигло 4 236.