Разработка пермских ученых откроет доступ к музеям из любой точки мира

Фото предоставлено ПНИПУ

Разработчики Пермского национального исследовательского политехнического университета создают систему, с помощью которой посмотреть на экспозиции российских музеев можно будет из любой точки мира.

– Сейчас основные музейные экспозиции можно посетить лишь вживую, но это не всегда доступно для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приложение объединит культурные богатства нашей страны и позволит ознакомиться с ними любому желающему, – рассказал "КП" руководитель проекта, председатель профсоюзной организации студентов Пермского Политеха Николай Голубев.

Очки виртуальной реальности. Фото предоставлено ПНИПУ

Экспозицию воссоздадут с помощью виртуальной реальности. Экспонаты музейных фондов и предприятий, которые примут участие в проекте, оцифруют с помощью специального оборудования, затем они пройдут обработку, реставрацию, а далее появятся их 3D-модели, причем в полномасштабном формате.

В 2021 году разработчики уже презентовали подобный проект - мобильный виртуальный музей «Молотов – город трудовой доблести». Он вызвал высокий интерес среди школьников и студентов. По словам Николая Голубева, такие приложения позволяют лучше усвоить новую информацию. Приложение будет создано на платформе Oculus Storе. Ознакомиться с музейными композициями можно будет уже в конце 2021 года. При этом список цифровых двойников будет постепенно расширяться. По словам авторов приложения, у него пока нет аналогов в России.