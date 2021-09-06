Виновница ДТП заплатит больнице за вызов вертолета санавиации

Вертолет был направлен в Соликамск для транспортировки пострадавшего ребенка. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае автоледи придется заплатить более 700 тысяч рублей за вызов вертолета санавиации, который был совершен для транспортировки ребенка, пострадавшего в ДТП.

Иск в суд подала пермская транспортного прокурора. В ведомстве сообщили, что была проведена проверка того, как расходуются бюджетные средства, выделенные по нацпроекту «Здравоохранение».

В октябре 2020 года в Соликамске произошло ДТП, малолетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Для эвакуации ребенка в Пермь был вызван вертолет, который доставил пострадавшего в детскую клиническую больницу.

- Медицинским учреждением понесены расходы - 731 тысяча рублей на выполнение авиарейса, - сообщает транспортная прокуратура Пермского края. - Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, приговором Соликамского городского суда признана виновной.

Водителю автомобиля предстоит выплатить в пользу детской больницы ущерб - 731 тысячи рублей.