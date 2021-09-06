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Общество6 сентября 2021 9:13

В Перми изменилось расписание четырех автобусов

Первые рейсы маршрутов №11 и №19 будут отправляться в 05:45
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми изменилось расписание автобусных маршрутов №11 (микрорайон Парковый – микрорайон Садовый), №19 (микрорайон Липовая гора – печатная фабрика «Гознак»), №26 (микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского - микрорайон Крольчатник» и №75 (микрорайон Соболи – площадь Дружбы).

Как сообщили в МКУ «Гортранс», теперь время отправления первых рейсов маршрутов №11 и №19 – 05:45. Это сделано для удобства жителей, отправляющихся утром в городской центр.

У маршрута №26 на несколько минут изменится время отправления от остановок «Центральная Усадьба», «улица Ушинского» и «микрорайон Крольчатник».

На маршруте №75 первое отправление от остановки «микрорайон Соболи» будет выполняться в 06:15.