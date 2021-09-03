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Общество3 сентября 2021 19:25

Райффайзенбанк увеличил максимальный срок кредита

Также банк предоставляет своим клиентам возможность отложить первый платеж по кредиту на два месяца
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк увеличил максимальный срок потребительского кредита до семи лет. Он доступен при сумме займа от 90 000 до 3 000 000 рублей.

«Мы стремимся быть максимально удобными в решении финансовых задач, поэтому постоянно работаем над улучшением условий кредитования, — говорит Иван Карпов, руководитель направления развития розничного кредитования Райффайзенбанка. — Например, чтобы получить деньги, нашим клиентам не надо ходить в банк и даже встречаться с представителем банка — всё можно сделать онлайн в мобильном приложении. Необходимая сумма упадёт на счёт в течение нескольких минут».

Райффайзенбанк также предоставляет своим клиентам возможность отложить первый платеж по кредиту максимум на два месяца. Больше можно узнать на сайте.