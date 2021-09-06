Количество вызовов скорой к больным ковидом в августе выросло на 14%

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермской станции скорой помощи подвели итоги за август. Так, в августе число выездов бригады врачей к больным с признаками COVID-19 выросло на 14%.

Если в июле к пациентам с симптомами заболевания выехали 6 195 раз, то в августе число выездов достигло 6 971. Госпитализировано 4 188 человек.

Отметим, что общее число вызовов скорой в августе составило 43 572 (в июле — 42 899). В зоне ответственности Пермской станции скорой помощи находятся Пермский городской округ, Пермский муниципальный район, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Ильинский городской округ.