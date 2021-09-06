В Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции

С начала вакцинации в Прикамье поступило почти миллион доз вакцины, точнее - 922 139 комплектов. Фото: архив "КП"

В Пермский край поступило еще 13 800 комплектов вакцины «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав региона. Ее распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

По информации Минздрава, с начала вакцинации в регионе привиты 699,8 тысяч жителей. Полностью завершили курс двухкомпонентными вакцинами 560,8 тыс. человек.

С начала вакцинации в Прикамье поступило почти миллион доз вакцины, точнее - 922 139 комплектов.