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Общество6 сентября 2021 8:37

В Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции

«Спутник V» распределят по медучреждениями
Анна Маркова
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С начала вакцинации в Прикамье поступило почти миллион доз вакцины, точнее - 922 139 комплектов.

С начала вакцинации в Прикамье поступило почти миллион доз вакцины, точнее - 922 139 комплектов.

Фото: архив "КП"

В Пермский край поступило еще 13 800 комплектов вакцины «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав региона. Ее распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

По информации Минздрава, с начала вакцинации в регионе привиты 699,8 тысяч жителей. Полностью завершили курс двухкомпонентными вакцинами 560,8 тыс. человек.

С начала вакцинации в Прикамье поступило почти миллион доз вакцины, точнее - 922 139 комплектов.