В Прикамье от COVID-19 вакцинировалось почти 700 тысяч человек

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В Пермском крае от COVID-19 вакцинировалось почти 700 тыс. жителей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Так, первый компонент вакцин поставило 699,8 тыс. жителей. Полностью завершили вакцинацию двухкомпонентными вакцинами 560,8 тыс. человек.

Напомним, привиться от COVID-19 может любой житель Пермского края старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.А также не болевший коронавирусом в последние 6 месяцев.

Вакцинация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от препарата для прививки.