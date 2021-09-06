Красавица-дочь пермского депутата Владимира Плотникова снялась для рекламы Виктории Бони

София Плотникова (слева) рекламирует помаду Виктории Бони. Фото: www.instagram.com/plotnikova_elena_official

София Плотникова, дочь депутата Пермской городской Думы шестого созыва, стала лицом рекламной компании светской львицы, актрисы, модели и блогера Виктории Бони. Об этом в своем Инстаграмме написала мама Софии Елена Плотникова.

- У Виктории Бони вышла коллекция помад, которые визуально увеличивают губы - написала Елена Плотникова. - Цвета просто нереальные! Очень приятно, что в рекламной компании приняла участие моя дочка. Вика, поздравлю тебя с открытием продаж! Знаю, что это был долгий и нелегкий путь. Ты умничка.

На рекламном фото Виктория Боня и София Плотникова демонстрируют оттенки помад собственного косметического бренда Bonya’s Beauty.

Кстати, на официальном сайте помаду можно купить за 1200 рублей.