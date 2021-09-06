В Прикамье ожидается холодная и очень дождливая неделя

Дожди будут лить ежедневно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае прогнозируется холодная и дождливая неделя. Как рассказали специалисты проекта «Метеоролог и Я», температура воздуха будет в среднем на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

А количество осадков превысит норму в 1,5-2 раза. Во множестве районов дожди будут ежедневно.

В понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +7…+12°. Небольшие дожди. Во вторник и среду погода существенно не изменится, но дождей будет больше. Возможны ночные заморозки и падение температуры воздуха до -2°.

В четверг немного потеплеет, но осадки не уйдут. Днем - до +9…+14°. Впятницу будет облачно. В прогнозах: небольшой и местами умеренный дождь, температура днём +8…+13°.