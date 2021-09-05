Новые случаи заболевания COVID-19 выявили в 27 территориях Прикамья

. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки, в Пермском крае зафиксировали 460 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявили в Перми – 247. На втором месте по заболеваемости идет Чернушинский округ - здесь обнаружено 47 инфицированных. Третье место занимает Лысьвенский округ, где заболели 36 жителей.

В Чусовском округе коронавирусную инфекцию диагностировали у 19 прикамцев, в Березниках – у 17, в Соликамском округе – у 14, в Добрянском округе – у 13, в Пермском районе – у 11, еще у 10 – в Горнозаводском округе.

В Кунгурском районе выявили 7 человек с COVID-19, в Кудымкарском округе – 6, в Ильинском округе – 5.

В Чайковском и Юсьвенском округах - по 4 заболевших, еще по 3 – в Кунгуре, Губахе, Бардымском округе, еще 2 – в Гайнском округе.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях Пермского края - это Кунгур, Верещагинский, Куединский, Нытвенский, Юрлинский, Очерский, Чердынский, Косинский и Кочевский округи.

За все время в Пермском крае зафиксировали 90094 случаев коронавируса.