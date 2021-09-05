Пермский марафонец побил собственный рекорд России

Финиширует Владимир Никитин. Фото: краевое правительство.

В Ярославле прошел чемпионат России по полумарафону. Пермский марафонец Владимир Никитин установил новый рекорд России, преодолев дистанцию в 21 километр 97,5 метра за 1 час 42 секунды. Он на 27 секунд улучшил свой собственный рекорд, который поставил в прошлом году на московском полумарафоне «Моя столица».

Прежний рекорд на этой дистанции держался с 1996 года.

Пермскому легкоатлету Владимиру Никитину 29 лет. Он является многократным чемпионом России в беге на длинные дистанции.