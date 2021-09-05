В Перми байкер сбил прохожую, обоих увезли в больницу

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В час ночи 4 сентября водитель мотоцикла наскочил на женщину, ДТП произошло в районе дома на улице Героев Хасана, 48. Об этом сообщили пермские спасатели. В аварии пострадали и мотоциклист, и прохожая. Обоих на «скорой» увезли в больницу.

Мы уже писали о еще одном ДТП, которое произошло в Прикамье: при лобовом столкновении с иномаркой погиб водитель внедорожника.

Жуткие снимки лобового столкновения легкового автомобиля и внедорожника появились на странице ВКонтакте «Кунгурской службы спасения».

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 4 сентября, в Кунгурском районе. В Кунгурском районе столкнулись на скорости автомобили Opel Insignia и Mitsubishi Padgero. Внедорожник с напрочь помятым капотом остался на дороге, а искореженная легковая иномарка улетела под откос – ее пришлось вскрывать спасателям. Водитель легковушки погиб, еще четверых пострадавших в аварии госпитализировали.