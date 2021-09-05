В понедельник суд в Перми рассмотрит иск молодогвардейца к кандидату от коалиции «+1»

Фото: страница в Фейсбук Александры Семеновой.

В Свердловском суде в Перми в понедельник, 6 сентября, рассмотрят иск студента ПНИПУ Родиона Исайкина, самовыдвиженца по округу №21 на выборах в Пермскую городскую думу. Он предложил снять с выборов свою соперницу – кандидата-самовыдвиженца Александру Семенову, которая входит в общественную предвыборную коалицию «+1».

Родион Исайкин - член «Молодой гвардии «Единой России», он участвовал в праймериз этой партии по выборам в гордуму.

- Исайкин сообщает, что я якобы причастна к деятельности экстремистской организации, - опубликовала пост на своей странице в Фейсбук Александра Семенова. - Однако по текущему законодательству права быть избранной меня можно лишить, только если есть решение суда, установившее мою причастность к деятельности экстремистской организации. Такого решения нет. Избирательная комиссия уже запрашивала у Минюста данные о моей причастности к экстремистским организациям. Ответ: «Нет, не причастна».