В Прикамье за сутки выявили 460 новых случаев COVID-19

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По данным Роспотребназдора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 460 новых случаев заражения COVID-19, день назад их было – 462.

- Из вновь зараженных 50 человек проходят лечение в больницах, 410 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу. - В числе 460 новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 262 – женского, среди заболевших 58 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 74 человека, от 30 до 49 лет – 145 человек, 118 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.