В Прикамье при лобовом столкновении с иномаркой погиб водитель внедорожника

У легковой иномарки снесло крышу. Фото: паблик ВК "Кунгурская служба спасения".

Жуткие снимки лобового столкновения легкового автомобиля и внедорожника появились на странице ВКонтакте «Кунгурской службы спасения».

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 4 сентября, в Кунгурском районе. Там столкнулись на скорости автомобили Opel Insignia и Mitsubishi Padgero.

Внедорожник с напрочь помятым капотом остался на дороге, а искореженная легковая иномарка улетела под откос – ее пришлось вскрывать спасателям. В легковушке они обнаружили погибшего водителя. Еще четверых пострадавших в аварии пришлось госпитализировать.

У внедорожника напрочь смяло капот. Фото: паблик ВК "Кунгурская служба спасения".

- ДТП произошло на автодороге Кунгур - Ашап возле деревни Кособаново, - рассказали спасатели. - Спасатели ГОР-2 совместно с пожарными ПЧ №-43 извлекли тело погибшего 53-летнего мужчины из автомобиля Opel Insignia, еще четверых пострадавших увезли в больницу бригады скорой помощи.