«Тяжело лежать с ковидом»: В Перми от коронавируса скончался бывший вице-спикер Заксобрания Олег Бурцев

Олегу Бурцеву недавно исполнилось 55 лет. Фото: страница ВКонтакте.

В Перми скончался от COVID-19 бывший председатель Законодательного собрания Пермского края Олег Бурцев. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook бывший руководитель телекомпании «Рифей-Пермь» Владимир Прохоров.

30 июля Олегу Бурцеву исполнилось 55 лет. Последнюю запись в соцсетях он оставил 15 августа:

- Тяжело лежать с ковидом. Короче. Прививайтесь и никого не слушайте…

Олег Бурцев был депутатом регионального парламента в течение трех созывов, с 2000 по 2006 год работал вице-спикером Заксобрания. В начале 2000-х он был главврачом пермской МСЧ № 11.

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Бурцева.